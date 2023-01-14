 

Подозреваемому в убийстве экс-премьера Японии Абэ предъявили официальные обвинения

14.01.2023, 19:50, Разное
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Японская прокуратура предъявила обвинения в убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием Тэцуя Ямагами, пишет Frankfurter Allgemeine. Летом прошлого года Ямагами выстрелом в спину убил экс-премьера Японии Синдзо Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара. В случае признания судом присяжных подозреваемого виновным, ему грозит смертная казнь.


AP

Окружная прокуратура города Нара предъявила обвинения Тэцуя Ямагами, который летом прошлого года застрелил экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Безработный японец обвиняется в убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием. В случае признания судом присяжных подозреваемого виновным, ему грозит смертная казнь, пишет Frankfurter Allgemeine.

По сообщениям японских СМИ, подозреваемый признался в убийстве Абэ. 10 января 42-летний Ямагами был признан вменяемым по итогам принудительной психиатрической экспертизы, которая проводилась с июля прошлого года. В начале недели из следственного изолятора Осаки Ямагами был переведён в полицейский участок префектуры Нара.

Бывший военный моряк Ямагами 8 июля прошлого года выстрелом в спину убил Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц Нара. Через несколько часов 67-летний политик скончался в больнице. Сообщается, что в ходе допросов Ямагами заявил, что убил Абэ, поскольку был уверен в его связях с религиозной организацией «Церковь объединения». Мать Ямагами пожертвовала организации практически всё своё состояние, что привело к банкротству и разрушению семьи.

Причастность Абэ к «Церкви объединения» на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что с «Церковью объединения», которую обвиняют в вымогательствах крупных сумм у последователей, поддерживали контакты многие представители верхушки правящей в Японии Либерально-демократической партии.

Абэ являлся одним из самых влиятельных политических деятелей Японии. Он занимал видное положение в общественной жизни страны даже после выхода в отставку с поста премьер-министра в 2020 году, передаёт Frankfurter Allgemeine.


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