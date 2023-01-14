Мнение: Миллион от Бастрыкина

Глава СКР Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» предложил отправить на Донбасс миллион новых граждан России, прибывших из стран Средней Азии и Закавказья, в том числе 550 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Дословно:

«Приобретая российское гражданство, эти люди получают не только права, но на них также возлагаются и обязанности, которые установлены действующим законодательством. Одной из них является прохождение срочной службы в Вооруженных силах РФ при соответствии предъявляемым требованиям. В условиях проведения специальной военной операции государство стимулирует иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту, предоставляя возможность получения гражданства России в упрощенном порядке.

Статистика говорит о том, что иностранцы массово получают российское гражданство, минуя военную службу. За последние пять лет его приобрели более миллиона лиц, прибывших из стран Средней Азии и Закавказья, в том числе 550 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана…. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции».



Отсюда

Вроде бы все логично в мыслях Бастрыкина. Но почему ПРИОРИТЕТНО? То есть в первую очередь? Чем бывшие жители Средней Азии и Закавказья, получившие российские паспорта, лучше жителей Бурятии, Костромы, Татарстана и прочих российских регионов, родившихся и выросших в России? И не многовато ли? Миллион – это все-таки миллион!

Фотография главы СКР Александра Бастрыкина отсюда

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