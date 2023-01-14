Из-за подарков Москвы в Воронеже восстановят городской трамвай

Городская дума Воронежа единогласно проголосовала за возрождение городского трамвая, окончательно прекратившего работу в 2009 году. Причиной такого решения стали переданные Москвой городу-миллионнику 50 старых трамваев.

– Жаль, что Москва не передала нам этот транспорт раньше, в нулевых годах, но тогда, видимо, трамваи были недостаточно старыми. В любом случае от таких подарков не отказываются, – заметил мэр города Вадим Кстенин, – Специалисты по восстановлению трамвайной сети у нас есть, надеюсь, справимся за пять лет.

Мэр Воронежа уточнил, что большинство маршрутов пройдут по тем же линиям, которые использовались ранее. Для этого будут вновь проложены пути по Чернавскому и Вогрэсовскому мостам, улицам Плехановской, Ворошилова и 9 января. Для реализации масштабного проекта муниципалитет обратится в банки для получения кредита на сумму 500 млрд рублей, по мере инфляции стоимость может вырасти.

– Лично моё мнение таково, что горожане обрадуются этой новости. У нас есть такие места, куда автобусы не ходят, а трамвай как раз проедет, – заключил Кстенин.

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