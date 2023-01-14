 

Слезы по всей стране: Первый канал экстренно изменил эфирную сетку из-за трагедии

14.01.2023, 19:29, Разное
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Трансляция шоу должна была начаться на Первом канале в 18:20 по московскому времени и продлиться до 21 часа. Но в итоге финал популярного проекта увидели только жители Дальнего Востока и Сибири.

Все дело в том, что из-за смерти Инны Чуриковой показ финала ледового проекта для европейской части страны отменили. Из-за трагедии сетку экстренно изменили. И вместо “Ледникового периода” показали программу памяти актрисы, где фрагменты ее интервью соседствуют с рассказом мужа и коллег. А в 19:20 в эфир выйдет советский черно-белый трагикомедийный фильм “Начало”, снятый режиссером Глебом Панфиловым на киностудии “Ленфильм” в 1970 году.

Напомним, в промежуточной таблице перед финалом “Ледникового периода” лидировали Оксана Домнина и Марат Башаров, следом шли Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Евгения Медведева с новым партнером, актером Федором Федотовым были третьми.

Оценивали финальный выпуск Татьяна Тарасова, Елена Чайковская, Филипп Киркоров, Татьяна Навка и Zivert.


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