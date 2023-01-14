 

Как превратить учебу английского в хобби?

14.01.2023, 19:27, Разное
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Внедрить в жизнь

Наиболее надежный способ изучить английский – это включить его в свою жизнь, но не насилием над собой, а интегрировать в хобби. Подумайте, чем вы любите заниматься, найдите иностранные сообщества по интересам и начните общаться.

Страшно и тяжело будет первые несколько раз, а потом вы втянетесь, начнете запоминать речевые конструкции и понемногу говорить все более свободно. Но это не исключает и обычного изучения грамматики, лексики английского. Просто когда все теоретические знания будут подкрепляться практическими, дело пойдет гораздо быстрее, а главное – без сопротивления.

Другие способы интеграции

Мы быстро забываем информацию, которой не пользуемся. Так мозг освобождает место для новых знаний. Есть еще несколько действенных способов внедрить английский в свою жизнь:

• заведите друзей в других странах, переписывайтесь с ними, говорите по видеосвязи;

• смотрите кинофильмы, передачи, клипы на английском;

• играйте по сети с иностранцами.

Для смелых и решительных хорошим вариантом станет перевести на английский все свои гаджеты, программы и игры. Поначалу будет непривычно, но поскольку все функции остаются те же, вы постепенно привыкнете и перестанете ощущать разницу.

С таким подходом изучение иностранного станет увлекательным, захватывающим, откроет новые горизонты, что значительно повысит мотивацию и уровень владения языком.


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