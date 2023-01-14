God of War: Ragnarok получил “Оскар” в номинации “Лучшая видеоигра

Американская академия интерактивных искусств и наук опубликовала список номинантов на премию DICE Awards 2023 года. Эту премию в индустрии видеоигр часто сравнивают с “Оскаром”. Игра God of War, Ragnarok была главным претендентом на большинство номинаций.

Игра из 12 категорий рассказывает о приключениях Кратоса, бога войны, и Атрея, его сына. Примечателен тот факт, что второе место также имеет статус эксклюзива для консолей Sony. Horizon Forbidden West получила восемь номинаций. На третьем месте находится Elden Ring (семь номинаций). Далее следуют Vampire Survivors 2, Vampire Survivors 2, Tunic и Immortality. Каждый проект может быть номинирован на DICE Awards 2023 четыре раза.

На премию “Игра года” могли претендовать пять игр: Elden Ring и God of War Ragnarok; Horizon Forbidden; Stray и Vampire Survivors.

23 февраля 2023 года в Лас-Вегасе состоится вручение премии DICE Awards 2023. В этот день жюри, состоящее из более чем 100 художников, разработчиков и профессионалов индустрии видеоигр, вручит 22 награды. Среди этих наград – “Игра года”, “Лучший режиссер” и “Лучший игровой дизайн”.