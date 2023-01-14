 

Apple наконец-то собирается покончить с “челноками” в своих смартфонах

14.01.2023, 19:04, Разное
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Американская компания Apple решила использовать отверстия в дисплеях для камер селфи на всех своих четырех смартфонах iPhone 15 модели. Об этом сообщило издание The Elec.

Компания из Купертиноса отказалась от челки только на Pro-версиях своего последнего поколения в 2022 году. Фронтальные камеры имеют отверстия, позволяющие увеличить пространство экрана. Вырез Dynamic Island получат обычные модели iPhone 15s, включая модели по самой низкой цене, а также модели Pro Max и Pro Max.

По данным The Elec Samsung Display приобрела у Philoptics оборудование для лазерного травления, чтобы сделать отверстия для панелей. Затем это оборудование будет отправлено в Apple. Источники также утверждают, что Apple еще предстоит использовать технологию Face ID под экраном.
Ранее известный аналитик из TF International Securities Минг-Чи Куо подтвердил, что оба iPhone 15 Pro Max и Pro Max будут иметь сенсорные кнопки регулировки громкости и кнопки питания.


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