Представитель Эрдогана Калын предложил продвижение идеи локального перемирия в Украине
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Турция намерена продвигать идею локальных перемирий и небольших локальных мер по деэскалации, сообщил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын.
Калын считает, что ни Россия, ни Украина не может выиграть в конфликте, по его мнению, заключение всеобъемлющей мирной сделки в ближайшие месяцы маловероятно, передает РИА «Новости».
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что не видит у мирового сообщества желания создать условия для серьезных переговоров между Россией и Украиной.
Президент РФ Владимир Путин сообщил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что Россия открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территорий.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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