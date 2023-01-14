 

Представитель Эрдогана Калын предложил продвижение идеи локального перемирия в Украине

14.01.2023, 18:29, Новости дня
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Турция намерена продвигать идею локальных перемирий и небольших локальных мер по деэскалации, сообщил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын.

Калын считает, что ни Россия, ни Украина не может выиграть в конфликте, по его мнению, заключение всеобъемлющей мирной сделки в ближайшие месяцы маловероятно, передает РИА «Новости».

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что не видит у мирового сообщества желания создать условия для серьезных переговоров между Россией и Украиной.

Президент РФ Владимир Путин сообщил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что Россия открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территорий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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