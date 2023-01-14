МВД Молдавии сообщило об обнаружении обломков ракеты

Пограничная служба обнаружила в районе Бричан на севере Молдавии обломки ракеты, устанавливается ее принадлежность, информирует молдавское МВД.

В связи с ЧП погранполиция увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной, которые наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой. Об обнаружении обломков ракеты уведомили все аварийно-спасательные службы и прокуратуру, передает РИА «Новости».

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра. Это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.

Ранее 5 декабря некоторые СМИ сообщили, что якобы российская крылатая ракета упала на территории Молдавии. Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что обломки ракеты, рухнувшей на молдавской территории, по предварительным сведениям, являются частями комплекса ПВО С-300, который есть у ВСУ.

Между тем, МВД Молдавии сообщило, что саперы осмотрели корпус упавшей ракеты и четыре других элемента, обнаруженные в разных районах, и пришли к выводу, что взрывчатого вещества в них нет, риски взрыва исключены. Однако о принадлежности ракеты не сообщили.

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