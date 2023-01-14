 

МВД Молдавии сообщило об обнаружении обломков ракеты

14.01.2023, 18:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пограничная служба обнаружила в районе Бричан на севере Молдавии обломки ракеты, устанавливается ее принадлежность, информирует молдавское МВД.

В связи с ЧП погранполиция увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной, которые наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой. Об обнаружении обломков ракеты уведомили все аварийно-спасательные службы и прокуратуру, передает РИА «Новости».

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра. Это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.

Ранее 5 декабря некоторые СМИ сообщили, что якобы российская крылатая ракета упала на территории Молдавии. Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что обломки ракеты, рухнувшей на молдавской территории, по предварительным сведениям, являются частями комплекса ПВО С-300, который есть у ВСУ.

Между тем, МВД Молдавии сообщило, что саперы осмотрели корпус упавшей ракеты и четыре других элемента, обнаруженные в разных районах, и пришли к выводу, что взрывчатого вещества в них нет, риски взрыва исключены. Однако о принадлежности ракеты не сообщили.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02.21 / Арестованный за незаконную акцию в Москве «школьник» оказался совершеннолетним

04.09.20 / Грузия заявила о «причастности» РФ к атаке на систему Минздрава страны

05.01.22 / После российских испытаний на орбите образовалось 904 объекта космического мусора

11.10.20 / В мире за трое суток COVID-19 подтвердили почти у 1,1 млн людей – ВОЗ

17.09.21 / Жителей западных областей Украины предупредили о грозах и сильных дождях

08.08.20 / США ввели санкции против главы Гонконга и десяти чиновников за подрыв демократии

16.10.20 / Врач рассказала, как бессимптомный COVID-19 влияет на иммунитет к вирусу

04.08.21 / «Единая Россия» передала Минпросвещения реестр нуждающихся в капремонте школ

08.12.21 / В Индии разбился вертолет с высокопоставленными военными

25.03.21 / Тихановская в День воли призвала к второй волне протестов в Беларуси. На улицы вывели силовиков, уже более 50 задержанных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика