Мнение: Имитация любого голоса роботом, новые методы лечения рака и пластическая хирургия по ОМС

1. Всё идёт по сценарию из Терминатора. Подделать чужой голос уже не проблема для современных технологий. Пока что роботам не удаются как следует только человеческие эмоции (ссылка):



Специалисты из Microsoft представили модель искусственного интеллекта Vall-E, которая преобразует текст в речь и может за считанные секунды скопировать любой голос, в том числе, его тональность и акустику (например, голос в телефонной трубке). Другими словами, алгоритм может произнести что угодно голосом человека, который этого не говорил. Алгоритм уже используется компанией в озвучке аудиокниг.

Это не первый ИИ, способный подделывать чужие голоса, отличается он лишь тем, что стал работать намного быстрее. К примеру, алгоритм Lyrebird, созданный в Университете Монреаля в 2017 году, требовал для анализа речи запись длительностью в минуту, а Vall-E хватает и трех секунд. <…>

Особенно хорошо у Vall-E получается воссоздать звуковую среду оригинала — если речь записи звучит так, будто говоривший звонит по телефону, так же будет звучать и подделка. Также вполне неплохо он справляется и с акцентами, по крайней мере, с американским, британским и несколькими европейскими, сообщает New Atlas.

Что касается передачи эмоций, то тут результаты менее впечатляющие. Попытки передать злость, усталость, радость или отвращение, которые четко можно было распознать в голосах оригиналов, давали странный результат.

Области применения такой технологии очевидны: каждый сможет озвучивать текст сообщений или список покупок голосом знаменитости или слушать книги, которые читают умершие актеры. Другое дело, что для профессиональных чтецов и актеров озвучивания работы может стать меньше. ИИ пока не способен передать весь спектр эмоций голосом, но простые задачи сможет выполнять намного быстрее и дешевле.

Нельзя забывать и о новых возможностях для мошенничества. Если преступник может украсть любой голос за 3 секунды, ему не составит труда обмануть родственников или обойти систему безопасности на основе распознавания голоса.

Мошенники умеют подменять номера мобильных телефонов. Таким образом, если вам звонит ваш знакомый со своего номера и говорит своим голосом, это больше ничего не значит. Если ваш знакомый просит денег, не поленитесь и перезвоните ему, чтобы убедиться, что это не борец с русскими из соседней страны.

2. Статья с обзором достижений учёных в исследовании и лечении рака, за 2022 год. Цитирую пару фрагментов (ссылка):



За прошедшие месяцы ученые рассказали о нескольких стратегиях лечения рака, которые демонстрируют эффективность против различных типов опухолей. Обычно добиться этого очень тяжело, потому что природа каждой опухоли сложна, а раковые клетки весьма изворотливы и тысячами способов маскируются от лечения. Между тем в Германии разработали способ, который уничтожает клетки любого типа рака за четыре часа и эффективен даже в отношении опухоли с метастазами. Лечение направлено на блокировку механизма питания злокачественных клеток.

В США создали препарат, который уничтожает трудноизлечимые типы рака, такие как агрессивный рак груди, рак поджелудочной, рак мозга и другие. При этом новое лекарство убивает только опухолевые клетки и не вредит здоровым.

Еще одним важным достижением стали результаты клинического исследования экспериментального препарата, который оказался эффективным методом лечения даже для тех опухолей, которые рецидивировали или не отвечали на другие виды иммунотерапии. Принимавшие участие пациенты были на последних стадиях рака.

Тем временем в Австрии ученые нашли белок, подавляющий развитие любых типов рака. Оказалось, что воздействие на новую мишень предупреждает метастазирование опухоли — главную причину смертности от рака.

Разработана новая иммунотерапия, которая нацеливается на одну из наиболее распространенных мутаций рака в гене KRAS. Благодаря этому подходу рост рака удалось подавить более чем на 80% даже у резистентных опухолей.

Наконец, представлены впечатляющие результаты новых таблеток от рака, которые были эффективны против различных типов опухолей у пациентов на последних стадиях болезни, включая трудноизлечимые онкологические заболевания. Ученые из Испании, также рассказали про новый препарат, который успешно подавляет ген рака у пациентов с различными типами опухолей.

В течение десяти лет наблюдений вакцина от рака груди сохранила жизни 80% женщин с метастатическими опухолями. Ученые заявили, что вакцина полностью безопасна и может лечить различные типы рака груди.

Другая вакцина привела к 40% ремиссии при метастатической меланоме, а в остальных случаях значительно подавляла рост опухолей. Препарат нацеливается на лимфатические узлы, создавая тем самым усиленный иммунный ответ и иммунную память.

Прогнозируется, что вакцины от рака для лечения многих типов опухолей появятся до 2030. Главной технологией в основе этих препаратов будет применение мРНК…

3. Российские врачи провели несколько операций по пластике груди для женщины, чтобы восстановить её внешний вид после лечения от рака. Всё сделали по ОМС, бесплатно (ссылка):

В Томске пластические хирурги смогли после операции по удалению опухоли груди полностью восстановить молочные железы. Операцию по одномоментной пересадке жировых желез в Томске впервые провели в начале 2022 года, сообщает облздрав.

«Ранее пациентке в связи с онкологическим заболеванием было выполнено удаление молочной железы. Оставшаяся здоровая молочная железа у пациентки была в состоянии гигантомастии, то есть происходило чрезмерное увеличение ее размера, и из нее с помощью микрохирургической техники мы провели реконструкцию ранее удаленной железы», – рассказал Илья Казанцев, заведующий отделением пластической хирургии областной клинической больницы.

Казанцев также добавил, что в ходе реконструкции специалисты получили две нормального объема молочные железы, а также вернули пациентке пропорциональные очертания силуэта.