 

В Москве мужчина лишился около 10 миллионов рублей в обменном пункте

14.01.2023, 18:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В российской столице гражданин Белоруссии пострадал из-за действий мошенников. Сообщается, что мужчина намеревался обменять порядка десяти миллионов рублей на доллары.

Он нашел на просторах Телеграма некий пункт, где ему обещали обменять рубли на доллары по очень выгодному курсу. По данным издания “Вести Подмосковья”, пострадавший отдал свои сбережения девушке-кассиру. Та взяла денежные средства, удалилась якобы в хранилище и не вернулась. По факту случившегося организована проверка.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11.22 / Ничего личного, просто бизнес — WION напомнил о том, как США наживаются на международных конфликтах

31.05.22 / У Кремля появятся роскошные апартаменты от “Интеко”

09.12.21 / Мнение: О Китае… Песец подкрадывается?

28.12.21 / Чистить снег лопатой может быть опасно для сердца

14.09.21 / Нововолынский роддом стал выпускать младенцев с этикетками

18.12.20 / BTS выпустит каверы на немецкие военные марши

24.04.22 / Мнение: “Вспышка”

04.02.22 / Ген зелота

20.11.21 / Вячеслав Моше Кантор: пятитомник «Конец антисемитизму!» должен стать эффективным инструментом в борьбе с ненавистью

22.07.22 / Москвичи смогут совершить виртуальную прогулку по кварталам реновации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика