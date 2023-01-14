 

Стали известны минимальные системные требования, необходимые для игры Hogwarts Legacy

14.01.2023, 17:40, Разное
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Hogwarts Legacy, разработчики игры о Гарри Поттере Hogwarts Legacy, поделились с нами повышенными системными требованиями для следующего проекта. Gamespot рассказал следующее.

Для разрешения 720p и частоты 30 кадров в секунду вам понадобится процессор Core i5-6600 или AMD Ryzen5 1400. Также вам понадобится 16 Гб оперативной памяти или 85 Гб жесткий диск (предпочтительно SSD) и видеокарта не ниже GeForce GTX 960 или AMD RX 470. Для игр в формате 1080p при 60 кадрах в секунду рекомендуемые системные требования: процессор Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen5 3600; видеокарта GeForceGTX 1080 Ti или AMD RX5700 XT и 16 ГБ оперативной памяти.

Для игр в форматах 2K и 4K вам потребуется более мощное оборудование. Для первого сценария потребуется процессор Intel Core i7-10700k, AMD Ryzen 7, 5800X, GeForce RTX 2080T или AMD 6800 XT, 32 ГБ оперативной памяти, а для второго – Intel Core i7-10700k, AMD Ryzen7 5800X, GeForce RTX3090 Ti или AMD 7900 XT.S.

Релиз версий для консолей предыдущих поколений и для Nintendo Switch состоится 4 апреля, а версия для Nintendo Switch выйдет 25 июля.


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