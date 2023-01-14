“Известия”: К 2030 году 90% российского промышленного сектора будет иметь доступ к отечественному программному обеспечению

Как сообщают “Известия”, к 2030 году 90% российского программного обеспечения будет доступно для промышленности, ссылаясь на дорожную карту “Новое промышленное программное обеспечение” (НИПО), утвержденную правительством РФ в декабре прошлого года.

В документе обозначены три области, в которых может быть создано промышленное программное обеспечение: Интернет вещей, который является платформой, позволяющей компаниям по управлению ресурсами сотрудничать с системами автоматизации проектирования, управления жизненным циклом продукции и другими платформами управления процессами и бизнесом. Индекс технологической независимости для отрасли промышленного ПО показывает, что менее половины используемого в РФ программного обеспечения является отечественным. Год назад на момент закрытия 2021 года этот показатель составлял 48%.

Разные направления развития отечественного ПО имеют разные целевые показатели: производственные платформы, основанные на Интернете вещей, составят 76,8%, платформы управления – 92,3%, а автоматизация дойдет до 90%. Общая стоимость проектов дорожной карты составляет 200 млрд рублей. Компании будут оплачивать стоимость этих проектов за счет собственных средств, грантов или кредитов.