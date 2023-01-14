 

Fox: Байден использовал секретные документы для создания QAnon

14.01.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новое расследование Fox News утверждает, что президент США распространял данные из найденных в его доме секретных документов на портале 4chan в искажённом виде для создания и популяризации теории заговора известной как QAnon. Журналисты полагают, что целью Байдена была дискредитация республиканской партии.

По сообщениям репортёров, Джозеф Байден создал аккаунт на 4chan в 2017-м году, сразу после ухода с поста вице-президента. В октябре того же года, скрываясь под ником Q Clearance Patriot, он выложил резонансный пост «Затишье перед бурей», анонсировав массовые аресты высокопоставленных демократов, связанных с «сатанинской сектой педофилов-каннибалов».

«Во всех своих записях Байден ссылался на имеющийся у него первый доступ секретности. Как выяснилось, публиковавшаяся им информация представляла собой искаженные вырезки из засекреченных документов, которые были незаконно оставлены им в личном распоряжении после завершения вице-президентского срока. Нет сомнения, что продвигая свою конспирологическую теорию в консервативных сообществах 4chan, мистер Байден имел цель выставить нас, республиканцев, посмешищем», – высказался журналист Бен Шапиро.

Сам президент заявил, что не имеет никакого отношения к интернет-постам, но намекнул, что их автором мог вполне быть его младший внук, в руки которого периодически попадали упомянутые засекреченные файлы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04.21 / И русские, и Запад взяли то, что им было нужно: ни у одной из сторон пока нет желания изменить статус-кво

13.07.20 / За что в Беларуси преследуют не согласных с Лукашенко

31.05.22 / NTD – на стройплощадке в Мексике нашли древний город майя

19.01.22 / Суд счел законным отказ СК расследовать дело об убийстве в 2017 году сирийца

28.10.21 / Как похудеть с помощью “правила тарелки”: простой способ, который не навредит организму

22.12.21 / Как сделать креативный новогодний подарок за 100 рублей? Выход есть!

12.10.20 / “Псих”: Аня Чиповская, Константин Богомолов, Марина Александрова, Елена Лядова и другие в трейлере сериала

31.12.20 / От Марион Котийяр на Луне до Маты Хари в сказке: 8 ароматов декабря

14.12.22 / Латвия разрабатывает закон, который не позволит пускать в страну русских с любыми паспортами

16.06.21 / Названа категория людей, которым нельзя загорать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика