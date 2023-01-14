Fox: Байден использовал секретные документы для создания QAnon

Новое расследование Fox News утверждает, что президент США распространял данные из найденных в его доме секретных документов на портале 4chan в искажённом виде для создания и популяризации теории заговора известной как QAnon. Журналисты полагают, что целью Байдена была дискредитация республиканской партии.

По сообщениям репортёров, Джозеф Байден создал аккаунт на 4chan в 2017-м году, сразу после ухода с поста вице-президента. В октябре того же года, скрываясь под ником Q Clearance Patriot, он выложил резонансный пост «Затишье перед бурей», анонсировав массовые аресты высокопоставленных демократов, связанных с «сатанинской сектой педофилов-каннибалов».

«Во всех своих записях Байден ссылался на имеющийся у него первый доступ секретности. Как выяснилось, публиковавшаяся им информация представляла собой искаженные вырезки из засекреченных документов, которые были незаконно оставлены им в личном распоряжении после завершения вице-президентского срока. Нет сомнения, что продвигая свою конспирологическую теорию в консервативных сообществах 4chan, мистер Байден имел цель выставить нас, республиканцев, посмешищем», – высказался журналист Бен Шапиро.

Сам президент заявил, что не имеет никакого отношения к интернет-постам, но намекнул, что их автором мог вполне быть его младший внук, в руки которого периодически попадали упомянутые засекреченные файлы.

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