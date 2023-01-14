 

Не только французский: элегантные тенденции офисного нейл-арта

14.01.2023, 17:25, Разное
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Праздники закончились, и снова наступили рабочие будни. Зима в России продолжает бить погодные рекорды, и самое время достать из гардероба теплые вещи. Чтобы образ не был скучным, стилисты советуют обратить внимание на важную деталь женского образа – красивый маникюр. Мы составили подборку тенденций офисного нейл-арта, которые понравятся поклонницам элегантных минималистических дизайнов.

Идеи маникюра

Универсальный вариант – маникюр в нейтральных тонах. Он хорошо сочетается с офисными образами, а также с праздничными и повседневными нарядами.

Абстрактный рисунок белым лаком – красивый и сдержанный вариант для поклонниц минимализма.

Идея для тех, кто любит цветы.

Классический красный для уверенных в себе женщин. Этот оттенок никогда не выйдет из моды.

Если вы хотите дополнить классический маникюр необычной деталью, то обратите внимание на такой дизайн.

Такой оттенок красиво смотрится и на коротких, и на длинных ногтях. Возможно, вы не знали, но молочный цвет усиливает загар.

Идеальное розовое покрытие и тонкая серебряная полоска у основания ногтя – пример удачного сочетания двух тенденций в маникюре.

Если вы любите астрологию, то украсьте маникюр изображением своего знака зодиака.

Новый тренд – так называемый «перевернутый» маникюр. Это новая вариация французского маникюра.

Если вы хотите достичь более оригинального результата, выберите сочетание двух оттенков: темного и светлого.


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