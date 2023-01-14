Чего вопит Ксюндель снова? – Личное мнение

Ксения Бородина, вынырнув из забвения, накинулась на нынешнюю жену своего первого мужа.



Фото: Соцсети

«Я считаю себя идеальной бывшей женой, потому что я обеспечиваю наших общих детей с вашими мужьями сам, не требуя и не прося ничего», — развопился Ксюндель.

Что же случилось?

Оказывается, её «трогают», чтобы попиариться — это Ксюндель так считает. Закройте рты, вопит телеведущая с бревна, не трогай меня!

Чего вопит? Чего надо?

«Ты лучше помоги своему мужу найти телефон 13-летней дочери и поздравить ее с Новым годом! И перечислить деньги на ее обучение — хоть раз! Вы не устали хайп ловить на моем имени?! У вас совесть есть?! Я молчу годами»!

Наверное, хочет показать всем, что она прекрасная мать. Именно она обеспечивает общих детей от разных мужей и ничего взамен не требует.

А могла бы!

Ну, что сказать? Молодец Ксюндель! Идеальная бывшая жена. Всех на место поставила своими воплями.

«Поэтому я бы на вашем месте закрыла „богатые“ рты и прекратила трогать меня!», — развопился Ксюндель.

Хорошо, что Ксения — не на месте нынешних жён. А то бы, конечно, закрыла свой рот, и люди не услышали бы эти слова мудрости Ксюнделя.

Если уж не получилось стать идеальной супругой первым двум супругам, то уж бывшей женой она является идеальной.

Хотели бы такую бывшую своему мужу?

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