Президент Украины Зеленский захотел очно посетить Генассамблею ООН в конце февраля

Президент Украины Владимир Зеленский хочет очно присутствовать на заседании Генассамблеи ООН, которое может пройти 23 февраля, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Джапарова заявила, что поездка Зеленского остается под вопросом из-за возможности обеспечения должных условий безопасности, но украинский президент хотел бы приехать на Генассамблею ООН, передает ТАСС со ссылкой на AP .

«Наш президент хотел бы приехать, у него есть желание или намерение приехать», — сказала первый заместитель главы МИД Украины, подчеркнув, что эта поездка все еще остается под вопросом из-за возможности обеспечения должных условий безопасности.

Джапарова 12 января сообщила журналистам, что спецсессия Генассамблеи ООН может быть созвана к 24 февраля. По ее словам, в основу «резолюции о мире» предполагается положить десять пунктов, предложенных Зеленским.

Напомним, Украина хочет устроить «мирный саммит» на площадке ООН. По замыслу киевских властей, Россия сможет участвовать в нем только после якобы необходимого международного суда. В ООН ответили, что не занимаются организацией подобных саммитов.

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