Международная федерация журналистов отреагировала на закон о СМИ в Украине

Украинские СМИ фактически перешли под контроль властей, заявили представители Международная федерации журналистов на новый закон «О медиа», который был подписан президентом Владимиром Зеленским.

«Закон не предусматривает регулирования медиасферы, а фактически установление отношений подчинения, когда СМИ переходят под контроль властей», – считают в IFJ.

Происходящее может создать системные проблемы для демократии в Украине, так как государство контролирует СМИ.

Отмечается, что нацсовет по телевидению и радиовещанию сможет временно запрещать работу онлайн-СМИ и требовать от интернет-провайдеров блокировать доступ к онлайн-публикациям. Все это может происходить без решения суда, передает РБК в Telegram-канале.

Также власти получили возможность контролировать работу операторов кабельного и онлайн-телевидения, отменять регистрацию печатных СМИ.

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