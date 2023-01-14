Международная федерация журналистов отреагировала на закон о СМИ в Украине
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Украинские СМИ фактически перешли под контроль властей, заявили представители Международная федерации журналистов на новый закон «О медиа», который был подписан президентом Владимиром Зеленским.
«Закон не предусматривает регулирования медиасферы, а фактически установление отношений подчинения, когда СМИ переходят под контроль властей», – считают в IFJ.
Происходящее может создать системные проблемы для демократии в Украине, так как государство контролирует СМИ.
Отмечается, что нацсовет по телевидению и радиовещанию сможет временно запрещать работу онлайн-СМИ и требовать от интернет-провайдеров блокировать доступ к онлайн-публикациям. Все это может происходить без решения суда, передает РБК в Telegram-канале.
Также власти получили возможность контролировать работу операторов кабельного и онлайн-телевидения, отменять регистрацию печатных СМИ.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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