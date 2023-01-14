Названа причина смерти Инны Чуриковой

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в реанимации Боткинской больнице в Москве от остановки сердца.

Источник ФАН заявил, что после падения на сцене у Чуриковой обнаружили кисты в головном мозге и ее решили положить в Боткинскую больницу.

Предварительно известно, что актриса падала из-за нарушения работы вестибулярного аппарата, новообразования увеличивались, оперировать Инну Чурикову было нельзя, поскольку сердце могло не выдержать. По словам источника, в больнице готовились к уходу актрисы. Она умерла в реанимации, причина смерти – остановка сердца.

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни, прощание с ней состоится в театре «Ленком» во вторник. Инна Чурикова будет похоронена 17 января на Троекуровском кладбище в Москве. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родственникам актрисы.

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