 

Мнение: В этот день 6 лет назад

14.01.2023, 16:22, Разное
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Действенность пропаганды
Читаю яркий, насыщенный и эмоциональный пост в поддержку бойкота выборов, весьма убедительно написанный (автор Николай Лифшиц, кстати – один из весьма близких к Навальному людей). Чтобы уж совсем не оставалось сомнений, автор дает и прямое разъяснение – “если перебороть себя и пойти на участок… точно знайте, что отдали свой голос Путину”. И – первый же коммент, который я вижу (который мне показывает Фейсбук) – преданная читательница спрашивает своего гуру: “Хорошо, Николай, это ясно. Но за кого голосовать, чтобы не увеличить поддержку Пу?”

Представляю как, увидев этот вопрос, Николай Лифщиц взвыл, начал биться головой о клавиатуру, потом дрожащими пальцами набрал “ДУРА!!!!”, потом стёр, потом долго плакал, потом недвижно пустыми глазами смотрел вдаль…

Слова ничего не означают. Быть пропагандистом – неблагодарная и бессмысленная работа (2018).

Источник: Размышления вольного социолога


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