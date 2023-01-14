Казначейство США предупреждает об опасности дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен в письме предупредила Конгресс о том, что существует угроза суверенного дефолта в июне, если Конгресс не увеличит лимит госдолга.

По словам министра, существующий долг в размере $31,381 трлн. исчерпается в следующий четверг (19 января), однако денежные резервы страны, “чрезвычайные” меры, включая приостановку взносов в социальные и пенсионные фонды, позволят ей продолжать занимать до конца года. В сообщении говорится, что хотя Министерство финансов не может оценить продолжительность чрезвычайных мер, необходимых для погашения обязательств правительства в настоящее время, представляется маловероятным, что резервы наличности или ресурсы чрезвычайных мер иссякнут до 1 июня.

Йеллен призвала Конгресс не затягивать с повышением или приостановкой лимита задолженности. Она заявила, что дефолт может нанести непоправимый ущерб экономике США и благосостоянию ее граждан, а также мировой финансовой стабильности. В 2011 году США стали единственной страной, суверенный кредитный рейтинг которой был понижен из-за дефолта.

Республиканцы взяли под контроль нижнюю палату Конгресса и обещают остановить рост государственных расходов США.