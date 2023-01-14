 

Горелкин: Российские ИТ-лидеры создадут мобильную ОС

14.01.2023, 16:15, Разное
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Ростелеком, ВК, Яндекс и Сбер, лидеры российского IT-сектора, будут сотрудничать в создании мобильной операционной системы для России. По словам Антона Горелкина (заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике), это будет крупный ИТ-проект государственного значения.

Лучшие специалисты из четверки лидеров ИТ-сектора РФ – VK. Яндекс. Сбер. и Ростелеком – будут привлечены к созданию мобильной ОС. Этот конгломерат планирует повторить успех Huawei. Она попала под санкции США и была вынуждена разработать собственную операционную систему, совместимую с Android. Однако она также имеет свои основные сервисы, включая магазин приложений. У VK уже есть такой магазин приложений, Yandex предлагает разработку интерфейсов и картографический сервис, а Sber – самая популярная в стране финтех-компания. “Осталось объединить и выпустить их все на рынок – что вполне возможно за относительно короткий промежуток времени”, – заявил Горелкин в Telegram.

По мнению парламентария, это будет один из самых значимых ИТ-проектов национального масштаба. Подавляющему большинству российских граждан теперь придется выбирать иностранные ОС – и все, что с этим связано (включая возможность массового выхода телефонов из строя, о чем так любят говорить алармисты). Депутат добавил, что он ожидает, что процесс разработки следующей операционной системы будет максимально прозрачным. В противном случае будет трудно претендовать на “статус народной”.


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