Горелкин: Российские ИТ-лидеры создадут мобильную ОС

Ростелеком, ВК, Яндекс и Сбер, лидеры российского IT-сектора, будут сотрудничать в создании мобильной операционной системы для России. По словам Антона Горелкина (заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике), это будет крупный ИТ-проект государственного значения.

Лучшие специалисты из четверки лидеров ИТ-сектора РФ – VK. Яндекс. Сбер. и Ростелеком – будут привлечены к созданию мобильной ОС. Этот конгломерат планирует повторить успех Huawei. Она попала под санкции США и была вынуждена разработать собственную операционную систему, совместимую с Android. Однако она также имеет свои основные сервисы, включая магазин приложений. У VK уже есть такой магазин приложений, Yandex предлагает разработку интерфейсов и картографический сервис, а Sber – самая популярная в стране финтех-компания. “Осталось объединить и выпустить их все на рынок – что вполне возможно за относительно короткий промежуток времени”, – заявил Горелкин в Telegram.

По мнению парламентария, это будет один из самых значимых ИТ-проектов национального масштаба. Подавляющему большинству российских граждан теперь придется выбирать иностранные ОС – и все, что с этим связано (включая возможность массового выхода телефонов из строя, о чем так любят говорить алармисты). Депутат добавил, что он ожидает, что процесс разработки следующей операционной системы будет максимально прозрачным. В противном случае будет трудно претендовать на “статус народной”.