Большое возвращение маленького каблучка: как стильно носить каблуки-кошечки в 2023 году (идеи с фото)

В 2023 году стилисты рекомендуют отказаться от кроссовок и туфель на высокой шпильке в пользу ретро-дизайна – обувью с маленьким каблучком. Такая модель была популярна в 50-е годы и предназначалась изначально для молодых девушек, которые еще не умели ходить на высоких каблуках. В век удобства и практичности каблуки-кошечки отмечают свое триумфальное возвращение в моду. Мы собрали идеи стильных образов, которые вдохновят вас на эксперименты со стилем.

Универсальная модель обуви

Изначально популярные среди молодых девушек, каблуки-кошечки заняли достойное место в гардеробе женщин всех возрастов после того, как их в 60-х носила Одри Хепберн, а позже различные супермодели и даже сама принцесса Диана. С тех пор эта модель утратила свою популярность, но совсем недавно дизайнеры и знаменитости снова начали носить обувь на микро-каблучках.

Современные женщины выбирают обувь и одежду из соображений практичности, поэтому многие отказываются от высоких каблуков. Каблуки-кошечки – отличная альтернатива для тех, кто хочет визуально удлинить ноги без риска упасть или поскользнуться. Для создания повседневного образа такую обувь можно сочетать с джинсами прямого кроя.

Девушкам, которые хотят выглядеть современно, стилисты рекомендуют выбирать обувь ярких оттенков.

Если же вы предпочитаете классику, то черные туфли – идеальный вариант. Их легко сочетать с другими элементами гардероба, и они прекрасно подходят женщинам всех возрастов.

Стильные образы

Существует практически бесконечное количество способов носить каблуки-кошечки. Низкие каблуки хорошо сочетаются с джинсами, костюмами и платьями. На фото представлены примеры повседневных образов.

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Уделите внимание деталям. Шляпа, сумка через плечо и часы отлично дополнят другие элементы гардероба. С правильно подобранными аксессуарами образ визуально будет выглядеть дороже.

Уличный стиль

Каблуки-кошечки могут украсить повседневный образ в уличном стиле. Если вы не знаете, с чего начать, подберите себе удобные туфли на каблуках с ремешками, которые можно носить с минималистичным верхом и низом.

Элегантность и женственность

Современная мода приветствует сочетание удобства и элегантности. Сделайте акцент на ярких брюках или массивном ожерелье, и ваш образ точно не останется незамеченным.

Белые туфли – универсальная модель для офиса, прогулки в парке или ужина в ресторане. Они подойдут женщинам всех возрастов.

Экспериментируйте и у вас обязательно получится создать идеальные образы с обувью на маленьком каблуке.