Как же так, Гузеевна? – Личное мнение

Преданный зритель программы Давай поженимся спросил у Ларисы Гузеевны, когда передачу снова откроют.



Фото: Соцсети

Никогда, категорично высказалась Гузеевна. И всё, дальше — молчок.

Это что же получается — всех переженили?

Вот лично я — за открытие вновь передачи. Во-первых, Гузеевна будет пристроена. Во-вторых, Сябитовне тоже нужно на что-то жить.

Ну и, конечно, много ещё неженатых и незамужних. Как же можно вот так бросить людей?

Я понимаю, формат передачи многим приелся. Но зачем закрывать, когда можно обновить и снова стать лидером на канале?

Вот, например, в передачу можно позвать не только астролога, но и Елену Малышеву. Пусть она даст рекомендации по супружескому здоровью.

Это будет полезно не только самим участникам, но и зрителям — как загнать мужа сделать кардиограмму, когда он прячется от диспансеризации в ванной? Или как экстренно помочь при внезапно накрывшей изжоге, когда ты ему — самолепных беляшей от всего сердца, а он побледнел, икает и грозится оставить тебя вдовой.

Ещё можно пригласить всех историков моды.

В чём ходить дома жене? А мужу? Как удивлять друг друга не пузырями на коленях растянутых треников, а чем-то таким необычным? Ну, жабо, может, надеть или причёску какую сделать повыше.

Малахова звать не будем — надоел мне. Хотя, мог бы, конечно, тоже что-нибудь полезное сделать.

В общем, зря так расстраивает Гузеевна зрителей. Формат передачи ещё не исчерпан, идей много.

Я лично жду возвращения на экраны вас всех.

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