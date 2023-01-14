Принц Гарри объяснил, зачем на самом деле написал свои мемуары

Пока королевскую семью Великобритании продолжает лихорадить от откровений принца Гарри, сам он ничуть не жалеет о содеянном, даже несмотря на серьезные опасения окончательно разрушить отношения с братом и отцом. В недавнем интервью, которое Гарри давал в рамках промо-тура своих мемуаров, он заявил, что выдать все закулисные тайны дворца его подтолкнул не многомиллионный контракт, как многие могли бы подумать (по информации британских СМИ, гонорар Гарри составил 20 миллионов долларов), а исключительно благие намерения. И в первую очередь судьба его племянников, детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Я знаю, что из этих троих детей по крайней мере один закончится так же, как и я, будучи запасным. И это меня ранит и беспокоит, — заявил герцог Сассекский.

Напомним, в своих воспоминаниях “Запасной”, официально вышедших 10 января (а на деле разлетевшихся на громкие заголовки еще раньше), младший сын Дианы признался, что отношения с принцем Уильямом, которые еще несколько лет назад казались идиллическими, всегда были очень сложными и отмеченными завистью и соперничеством. По словам принца Гарри, будущий наследник английского престола все имел льготы и привилегии, в то время как его самого семья считала просто заменой на случай, если что-то случится с Уильямом до того, как у него появятся потомки.

Герцог Сассекский уверяет, что несколько раз делился этим чувством с принцем Уэльским, признаваясь, что боялся, что его племянники испытают нечто подобное и в конечном итоге столкнутся лицом к лицу. Но Уильям тактично намекнул брату, что судьба его детей не входит в ответственность Гарри.

Я тот, кто любит исправлять вещи. Если я вижу нарушения и модели поведения, которые вредят людям, я сделаю все возможное, чтобы попытаться изменить это. Речь идет не о попытках потопить монархию, а о спасении ее от самой себя, — добавил во время интервью Гарри.

Меж тем, во Дворце предпочитают не опускаться до объяснений и комментариев на сей счет, а продолжать заниматься своими делами. На днях принц и принцесса Уэльские впервые появились на публике в новом году. Пара прибыла в Ливерпуль на открытие новой больницы.