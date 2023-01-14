Не стало Инны Чуриковой

Несколько минут назад стало известно о печальной новости — из жизни ушла блистательная актриса и народная любимица Инна Чурикова. Это агентству ТАСС подтвердил директор театра “Ленком” Марк Варшавер. Звезде “Морозко”, “Ширли-мырли”, “Тот самый Мюнхгаузен”, “Начало” и многих других фильмов было 79 лет, она без малого год не дожила своего юбилея. Подробности трагедии пока не разглашаются.

Напомним, осенью прошлого года прима “Ленкома” сильно пострадала, упав со сцены театра. У Чуриковой были травмированы грудина, подвздошная кость, ребра. Несмотря на переломы, актриса сама приехала в Боткинскую больницу, где ее тут же определили в реанимацию. Спустя некоторое время Инну Михайловну перевели в обычную палату, а когда ее жизни уже ничего не угрожало, выписали домой.

Приносим соболезнования родным и близким актрисы.