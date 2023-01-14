В Турции заявили о нежелании мирового сообщества проводить переговоры между Россией и Украиной

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что не видит у мирового сообщества желания создать условия для серьезных переговоров между Россией и Украиной.

По его словам, у мирового сообщества нет достаточного желания создать условия для проведения серьезных переговоров между конфликтующими странами.

«Это произойдет, только когда Россия увидит, что ключевые западные страны, главным образом США, сделают серьезные шаги в контексте этого крупного геополитического вопроса», – передает ТАСС его слова.

Калын уточнил, что речь идет о предложении новой архитектуры безопасности, которая защитит Запад, Европу, Россию, Украину, а также о четких гарантиях для РФ о невступлении Украины в НАТО, а для Киева – гарантиях ненападения.

Калын указал, что «в мире превалирует настрой на продолжение конфликта». Также помощник Эрдогана указал, что санкционные меры, принятые Западом против России, оказались неэффективными.

Калын добавил, что «Турция не станет присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку они нанесут больше ущерба экономике Турции, чем самой РФ».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что Россия открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территорий.

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