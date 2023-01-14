Российская ПВО за сутки уничтожила четыре украинских беспилотника

Средствами российского ПВО за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Берестовое, Краснореченское, Залиман ЛНР и Павловка ДНР, сообщили в Минобороны России.

По данным Минобороны, российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Горняк ДНР и Зеленый Гай Запорожской области, а также 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника возле поселков Берестовое, Краснореченское, Залиман ЛНР и Павловка ДНР, а также перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районе города Бердянск Запорожской области и населенного пункта Новый Свет ДНР, сообщили в Минобороны.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: артиллерийская система М777 в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области; три гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Щербаковка Харьковской области, а также в районе Орловки и Дылеевки в ДНР; две самоходные гаубицы 2С3 «Акация» в районе населенного пункта Васильевка ДНР; гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в районах населенных пунктов Новодмитровка ДНР и Гуляй Поле Запорожской области.

Также в районах населенных пунктов Кировск ДНР и Успеновка Запорожской области уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Ранее Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов и подразделений ВДВ в направлении Соли.

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