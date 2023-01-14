 

Представитель президента Турции Калын отверг сообщения о поставке Анкарой кассетных боеприпасов Киеву

14.01.2023, 15:40, Новости дня
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Утверждения о том, что Стамбул направляет на Украину кассетные боеприпасы, совершенно неверны и являются абсолютной ложью, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По словам Калына, Турция не направляет на Украину кассетные боеприпасы, информацию о поставках также опровергнуто украинской стороной.

«Я не знаю, откуда они взяли эту информацию», – цитирует ТАСС представителя Эрдогана.

Ранее издание Foreign Policy, которое ссылается на представителей США и ЕС, сообщило, что Анкара с ноября 2022 года поставляет Киеву кассетные боеприпасы американского образца.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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