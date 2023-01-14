AC – США пора создать свой собственный Центр противодействия дезинформации, который сфокусируется на лжи Украины

Украинские нападки на американцев, которые считают, что Америка прежде всего, являются мрачным напоминанием о том, что США должны защищать свои интересы от любых угроз, включая те, которые исходят от ложных друзей типа Киева, уверен старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу. Как пишет он в статье для The American Conservative, в противном случае Вашингтон может оказаться втянутым в жестокий и бесчеловечный чужой конфликт, который может разразиться из-за постоянной лжи Киева.



AP

Киев считает, что Украина Uber Alles, поэтому её руководители очень недовольны американцами, которые имеют наглость заявлять, что политика Вашингтона в первую очередь должна отражать американские интересы. Как рассказывает старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по внешней политике и гражданским свободам Дуг Бэндоу, за то, что он имеет наглость заявлять, что политика Вашингтона в первую очередь должна отражать американские интересы, он оказался в чёрном списке украинского органа пропаганды под названием «Центр противодействия дезинформации», который частично финансируется из денег американских налогоплательщиков.

И хотя таких, как Бэндоу, напрямую не называют российскими пропагандистами, украинцы утверждают, что они «продвигают концепции и идеи, созвучные российской пропаганде».

«Недостаточно того, что конгресс настежь открыл для Киева двери сейфов казначейства, а Пентагон — свои арсеналы. Теперь все американцы должны говорить одним голосом, петь осанну правительству Зеленского и поддерживать цели Украины в этом вооружённом конфликте», — пишет Бэндоу.

Он отмечает, что в «бесцеремонный список» Центр противодействия дезинформации включил и других «путинских прихвостней». В него включили Такера Карлсона с Fox News, Джона Миршаймера из Чикагского университета, который подробно проанализировал неправомерные действия США и их союзников, приведшие к сегодняшнему кризису. В список ЦПД также внесли экономиста Стива Ханке, журналиста Гленна Гринвальда, экономиста Джеффри Сакса и прочих американцев.

«Такая заказуха ЦПД говорит о том, что здравых дебатов Киев боится не меньше, чем здравой политики. Я считаю, что Москва совершенно неправа с этой своей неоправданной военной операцией. Но если Киев станет обливать помоями всех тех, кто не ложится спать с песней «Украина прекрасная» на устах и не произносит молитву «Боже, спаси Зеленского», будет только справедливо ответить ему тем же», — пишет автор статьи.

Он напоминает, что в 2014 году на Украине произошла недемократическая смена власти, однако Запад всячески превозносил эти события. «Майдан» привела в действие улица, а не избирательные бюллетени. Янукович хоть и был коррупционером, но его избрали в результате свободных выборов. В результате произошёл уличный путч против плохого, но законно избранного руководителя.

Что же касается самого Зеленского, то его также нельзя назвать невинным младенцем. До начала конфликта он преследовал по суду бывшего президента и своего потенциального оппонента на будущих выборах Петра Порошенко, обвинив его в измене. Это судебное преследование было очень похоже на действия Януковича, который бросил за решётку свою давнюю соперницу Юлию Тимошенко.

Более того, Зеленский лгал НАТО и США, пытаясь обманом вовлечь их в военные действия. Он заявил, что упавшая в Польше ракета прилетела из России, хотя на самом деле она была украинской.

«Если Запад с лёгкостью установил происхождение ракеты и её траекторию, значит, то же самое могли сделать и украинские военные. Либо они обманули Зеленского, либо он сам солгал Западу, который поддерживает его в этом вооружённом конфликте. В любом случае, должно быть очевидно, что Вашингтон и Брюссель не должны доверять Киеву. Если зарубежный руководитель считает, что в его интересах втянуть Америку в войну великих держав, а возможно, и в ядерную войну, то он никакой не друг. И раз уж на то пошло, он намного опаснее, чем Россия», — пишет Дуг Бэндоу.

Поэтому, уверен автор материала, украинские нападки на американцев, которые считают, что Америка прежде всего, являются мрачным напоминанием о том, что США должны защищать свои интересы от любых угроз, включая те, которые исходят от ложных друзей типа Киева. В противном случае Вашингтон может оказаться втянутым в жестокий и бесчеловечный чужой конфликт. Похоже, заключает Бэндоу, США пора создать свой собственный Центр противодействия дезинформации, который сфокусирует внимание на Украине.