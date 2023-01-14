 

Презентован новый отечественный автомобиль «Москвич Дмитрий Донской»

14.01.2023, 15:33, Разное
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Столичный автомобильный завод, базирующийся на бывших мощностях Renault, показал первую собственную разработку на базе лицензированной в КНР модели JAC JS4. Новый автомобиль создавался под названием «Москвич-4», однако к моменту презентации получил новое имя в честь князя Дмитрия Донского.

«Москвич Дмитрий Донской» является отечественной разработкой, хотя он и унифицирован с китайским кроссовером по ряду компонентов (например, по кузову, агрегатам, ходовой части, электронике). Фактически он представляет собой «Москвич-3», удлинённый на 600 мм. Новинка позиционируется в качестве представительского транспорта – ожидается, что на ней будут ездить требовательные к комфорту высокопоставленные чиновники и крупные предприниматели.

Новый генеральный директор уверен, что с новой моделью столичный производитель «утрёт нос всяким Пакардам и Меркури» и займёт достойное место на мировом рынке премиальных авто. Стоимость бензиновой версии новинки составляет 5,4 млн рублей, каждый экземпляр собирается вручную с применением двух машинокомплектов от «Москвича-3» и отличается также люкс-версией салона – некоторые пластиковые элементы оклеены плёнкой «под дерево», а к спинкам передних сидений привинчены две пепельницы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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