Мнение: Стратегия «копить и страдать», очередное повышение пенсионного возраста и идеальный шторм в Британии

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему копить и страдать — плохая практика. Цитирую из начала поста (ссылка):



Главная идея капитализма заключается в отложенном вознаграждении. Буржуй мог бы растратить накопленный капитал на яхту, на девушек или на весёлые вечеринки, но он покупает участок, строит там склад и постепенно возвращает инвестиции, сдавая этот склад в аренду.

Многие полагают, что для перехода в сословие буржуев нужно и думать, как буржуй, то есть копить и страдать. Затягивают пояс на две дырки и со стиснутыми зубами ждут светлого будущего — момента, когда они накопят 50 миллионов рублей и выйдут на раннюю пенсию. В самом деле, если тратить по 4% в год, капитал будет даже расти, так как в России доходность на капитал обычно выше. А 4% от 50 миллионов — это примерно 170 тысяч рублей в месяц, чего среднему пенсионеру вполне достаточно для старта.

Если смотреть только на сухие цифры, план надёжный и реалистичный. Но есть нюанс…

2. Во Франции реформируют пенсионную систему. Как я понимаю, пенсионный возраст у французов будет на 2,5 года выше, чем в России (ссылка):



Пенсионный возраст во Франции будет повышен с 62 до 65 лет, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн. Об этом пишет Euronews.

О решении правительства, которое остро восприняли французские профсоюзы, глава кабмина сообщила в эфире радио FranceInfo во вторник, 10 января. <…>

По данным Euronews, повышение пенсионного возраста является крайне непопулярной мерой среди французов, 54 процента которых выступают категорически против проведения подобной реформы.

Первоначальный план Макрона о реформировании пенсионной системы был отложен в 2020 году, поэтому президент так и не добился увеличения пенсионного возраста. Изменение предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. Размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов.

3. Экономические злоключения Британии продолжаются, причём, согласно прогнозам Банка Англии, кризис там затянется на много лет (ссылка):

Британия оказалась перед лицом самой глубокой рецессии среди стран G7. В 2023 году британская экономика может сократиться на 1% – в то время как у Евросоюза и США экономические показатели окажутся несколько лучше. Хоть рецессия в этому году грозит большинству западных стран.

Лондон очутился в ситуации “идеального шторма”. С одной стороны, взлёт инфляции и энергокризис, с другой – политическая нестабильность и волна забастовок. Бизнес не знает, к чему ему готовиться – ведь на фоне премьерской чехарды когерентной экономической политики уже не проводится.

В прошлом году из-за взлёта цен на электроэнергию в Британии закрылось рекордное число заведений малого бизнеса – например, число одних только обанкротившихся ритейловых магазинов превысило 17 тысяч – это в среднем по 47 магазинов в день.

На фоне падения платёжеспособного спроса ресторанам и пабам приходится ужиматься или закрываться. Усугубили ситуацию и забастовки железнодорожников – которые обошлись сфере услуг в полтора миллиарда фунтов неполученных доходов – ведь их потребители просто остались дома.

Причём забастовки и не думают заканчиваться – наоборот, сейчас начинается ещё одна пятидневная стачка на железных дорогах, которая приведёт к остановке работы 14 железнодорожных операторов и перебоям с отправлением 40 тысяч поездов.

2023 год может оказаться для британской экономики ещё более тяжёлым, чем был предыдущий. По прогнозам реальные доходы британцев упадут на 3,8%, а доля оказавшихся за чертой бедности резко вырастет. Уже сейчас 37% британцев не уверены, что смогут справиться с ростом своих расходов даже на 20 фунтов в месяц – при том, что в этом году планируется дальнейшее увеличение коммунальных тарифов вкупе с повышением налогов.

Когда британские власти говорят о «сокращении экономики на 1%», речь идёт отнюдь не про 1%. Проблемы частично откладываются набором новых долгов и печатанием денег, а также притоком свежих рабочих рук в виде мигрантов из бывших британских колоний.