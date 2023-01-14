На северо-востоке Москвы нашли труп женщины с ножевыми ранениями

В СВАО Москвы в квартире нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”, ведется следствие.

По данным издания “Вести Подмосковья”, гражданка проживала в доме, расположенном по улице Советской Армии. На данный момент следователи допрашивают свидетелей, соседей, криминалисты берут пробы.