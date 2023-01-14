 

На северо-востоке Москвы нашли труп женщины с ножевыми ранениями

14.01.2023, 15:15, Разное
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В СВАО Москвы в квартире нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”, ведется следствие.

По данным издания “Вести Подмосковья”, гражданка проживала в доме, расположенном по улице Советской Армии. На данный момент следователи допрашивают свидетелей, соседей, криминалисты берут пробы.


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