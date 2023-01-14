79-летнюю Чурикову загнали в гроб киста в мозгу, ОРВИ и тяжелые переломы

Несколько лет назад во время спектакля актриса рухнула со сцены – говорила, что подвела близорукость. Тогда она серьезно не пострадала.

Но летом прошлого года актиса снова неудачно упала – у нее диагностировали

закрытые перелом ребер со смещением и перелом гребня подвздошной кости. Но это еще полбеды…

Врачи выявили у актисы дисциркуляторные нарушения — новообразования головного мозга. Многочисленные кисты формировались у Чуриковой на протяжении несколькизх лет. Они мешали ей жить и в итоге стали одной из причин смерти.

Но муж актрисы – режиссер Глеб Панфилов – тогда успокаивал общественность: “Инна Михайловна проходит курс лечебный. Чувствует себя она неплохо”.

В началале января 2023 года директор “Ленкома” Марк Варшавер уверял, что с актрисой все в порядке. “Немножко есть признаки ОРВИ, но ничего страшного нет”, – говорил он.

14 января сердце звезды фильмы “Морозко” и “Ширли-Мырли” остановилось… Простятся с ней во вторник, 17 января, в театре “Ленком”, где звезда служила с 1975 года.