Мнение: Имидж Меган Маркл

Прежде чем разбирать историю принца, сбежавшего из дворца с трубадуршей, давайте обсудим имидж этой хищницы.

Зная историю Гарри и Меган в очень плохом пересказе, я когда-то недооценила ее хищный потенциал.

А он большой, судя по реальной истории, которую мы узнали из сериала “Гарри и Меган”.

В первый же момент, увидев ее фотографию в маске собачки, принц сразу был пленен ее спонтанностью.

“Кто это?” – подумал он. Как принц из сказки про Золушку.

При встрече же с первого взгляда он понял, что она "та самая", настолько легко, непринужденно и весело им было с первой минуты вместе.

И они сразу же отправились вдвоем в Африку, чтобы жить там в диких, но романтичных условиях, и Меган, не сомневаясь, доверила принцу себя и свою безопасность.

Все это говорит о Меган одно: у нее было очень много спонтанности, очень много, настоящий магнитный вихрь.

Запас спонтанности в ресурсе любви зависит от прокачки имиджа и от эмпатии.

Дальше Гарри все больше чувствовал желание ее защищать и оберегать от невзгод, реальных и выдуманных.

Более того.

Он был горд, что сумел завоевать такую женщину и считал, что все завидуют ему. Не ей, а ему.

Вот эта история, когда СЗ с лихвой перекрывает большую разницу в n(ОЗ) – это типичная хищная история, если вы еще помните истории хищников.

И дальше разница n(ОЗ) в этой паре становится не меньше, а больше, несмотря даже на рожденных Меган детей, потому что Гарри, благодаря жене, постепенно теряет все, и связи, и титул, и честное имя, но остается в уверенности, что ему очень повезло, что он обрел не только Любовь, но и Свободу.

Меган же, благодаря принцу, приобрела высокий статус и огромную популярность, и эту разницу положений принц не видит из-за надетого на ней колпачка Бедняши, униженной и оскорбленной. Примерно так как не видел Волк, на котором ехала Лиса и пела “битый небитого несет”.

Обратите внимание, на Меган именно колпачок, которому она активно, иногда чересчур активно, подыгрывает, это не маска жертвы. Кто-нибудь сможет описать, почему колпачок, а не маска? Если не справитесь, я помогу.

Гарри же, гордо отказавшись от притязаний на королевскую корону, надел большую корону Спасателя.

Какое-то время казалось, что он осознает, что делает, что он сможет использовать противостояние с семьей для роста своей фигуры в публичном пространстве, но вышедшие мемуары развеяли эти надежды: такое там мелочное решето про собственную семью, столько там самоуничижений.

Возможно, вскоре придет время, когда Гарри будет обвинять Меган в манипуляциях, но Меган на фоне этих обвинений сможет подняться еще больше.

Несмотря на то, что Меган помогала корона Гарри (не Корона, а корона), она и сама не лыком шита, и ее любовную стратегию можно разбирать как рыбалку по ходам, чем мы чуть позже с вами займемся.

Но начнем с имиджа.

Большинство хищников-мужчин с детства красивы, а вот девушки-хищницы наоборот. Чаще всего они очень некрасивы в детстве, в юности все еще не очень красивы, но уже обаятельны, а дальше становятся все красивей и красивей.

Как это происходит, мы попробуем разобраться.

Не надо искать у хищниц следы пластических операций, как делают многие, никаких вмешательств обычно нет или есть такие незначительные, что на погоду не влияют. Обаятельные люди потому и обаятельны, что любят себя и очень редко что-то физическое в себе кардинально меняют.

Кардинально меняется их мимика и улыбка, их взгляд и характер, их осанка и пластика.

И вот эти изменения имеют фантастический эффект.

Буквально превращение из лягушки в царевну:

Вот Меган в подростковом возрасте.

Некрасивая девочка. Симпатичной такую девушку может назвать только любящая мама, даже папа с трудом.

Позже Меган начинает меняться:

Вот здесь уже первые изменения.

Она научилась улыбаться, в лице ее появилось начало сияния, но у нее все еще блеклые, невыразительные глазки и деревянная, как у большинства людей, осанка. Лицо ее лоснится, а не сияет, волосы ее все еще пористые и тусклые.

Дальше она начинает искать то выражение лица и ту пластику, которые позволят ей увеличить поток спонтанности в имидже. Она интуитивно движется к раскованности. Но вместо того, чтобы расковать мышцы скелета и лица, она расковывает внешнюю подачу.

Поэтому получается с переменным успехом:

На многих фотографиях этого времени Меган выглядит почти вульгарно. Она ищет образ, который позволил бы ей стать яркой и свободной, сохраняя при этом силу.

Иногда она устает от яркости, пытается выглядеть проще и скромней.

Обратите внимание, как меняется в это время ее взгляд. Он становится более уверенным, выразительным, глаза начинают блестеть.

Она пытается аккумулировать побольше энергии, но все еще путает внешнее и внутреннее:

В это время она постоянно мечется от добродушной Донны до агрессивной Беллы, ища ту внешнюю форму, которая будет выгодней для ее содержания.

При этом спонтанности в имидже становится все больше.

И вот та Меган, которая свела с ума принца:

Ей больше не нужна яркая помада, она и так блестит как звезда.

И чем больше к ней прилипает внимания, тем красивей она становится, тем больше она сверкает:

Мы можем проследить эволюцию имиджа Меган как постепенный захват света в: 1)улыбку, 2)волосы и кожу, 3)взгляд, 4)осанку.

Захват света (потока, энергии, спонтанности) связан с формированием границ в ресурсе, с правильной постановкой локуса контроля в этом ресурсе и исправлением самооценки.

Потом кажется, что человеку с прекрасным имиджем все дано от природы, но “от природы” часто дано не больше, чем другим, а то и меньше.

Все остальное обаятельный человек приобретает сам.

Сможете примерно описать, каким образом формируются границы в имидже?

Недавно письмо было про имидж “статусной женщины”, возьмите его как отрицательный пример.