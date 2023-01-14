 

Катар раскрывает, что сделает для стабилизации цен на газ в ЕС

14.01.2023, 14:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам государственного министра энергетики Катара Саада Алькааби, газ из РФ скоро вернется в Европу. Это принесет облегчение и стабилизирует цены.

Аль-Кааби, выступая в Абу-Даби на энергетическом форуме Atlantic Councils, заявил, что российский газ вернется в Европу, если РФ и Евросоюзу удастся урегулировать ситуацию. Однако страны будут диверсифицировать источники углеводородов и перестанут полагаться только на Россию на 100% и 80%. Но газ из РФ может вернуться в Европу, что пойдет на пользу всему европейскому газовому рынку и стабилизирует цены. Эта речь также транслировалась в социальных сетях.

Аль-Кааби утверждает, что до 2027 года на рынке не появится новых объемов газа. Это означает, что Европа может столкнуться с проблемами в ближайшие годы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07.21 / Елизавета Боярская поздравила Максима Матвеева с днем рождения и годовщиной свадьбы

07.10.22 / Мнение: А где сам фильм?

07.04.22 / Какие меры предпринимает государство для укрепления рубля

15.12.21 / Скандалы: Новые хозяева

06.09.22 / На Западе назвали год, когда Россия станет лучшим на Земле местом для жизни

27.06.22 / Отказ от социальных сетей снижает уровень тревожности

21.11.21 / Был привит! – Личное мнение

12.09.22 / Редкий выход: Дэниел Рэдклифф со своей девушкой Эрин Дарк на кинофестивале в Торонто

20.02.21 / Шойгу предложил присваивать игрокам World of Tanks статус ветерана танковых войск

25.12.22 / Звезда сериала “Маргоша” Мария Берсенева стала дважды мамой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика