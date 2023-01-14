Катар раскрывает, что сделает для стабилизации цен на газ в ЕС

По словам государственного министра энергетики Катара Саада Алькааби, газ из РФ скоро вернется в Европу. Это принесет облегчение и стабилизирует цены.

Аль-Кааби, выступая в Абу-Даби на энергетическом форуме Atlantic Councils, заявил, что российский газ вернется в Европу, если РФ и Евросоюзу удастся урегулировать ситуацию. Однако страны будут диверсифицировать источники углеводородов и перестанут полагаться только на Россию на 100% и 80%. Но газ из РФ может вернуться в Европу, что пойдет на пользу всему европейскому газовому рынку и стабилизирует цены. Эта речь также транслировалась в социальных сетях.

Аль-Кааби утверждает, что до 2027 года на рынке не появится новых объемов газа. Это означает, что Европа может столкнуться с проблемами в ближайшие годы.