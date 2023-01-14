Американский эксперт утверждает, что западные страны переживают период стагфляции

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14.01.2023, 14:53, Разное
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Американский экономист Нуриэль Рубини в интервью французской газете Monde заявил, что западные страны вступили в период стагфляции. Это характеризуется экономической стагнацией в сочетании с инфляцией.

“Хотя я и не считаю инфляцию нежелательной, это то, что я могу увидеть. Эпоха умеренной инфляции закончилась. Мы находимся в периоде сильной стагфляции”, – заявил французский экономист в интервью газете Monde. Хотя он выступил за более прогрессивное подоходное налогообложение и повышение налогов на имущество, он сказал, что “налог на богатых” не решит всех проблем. Эксперт предположил, что Западу вскоре придется нести значительные расходы, связанные со старением населения и поддержкой “неудачников” глобализации, обороной, глобальным потеплением, пандемиями и другими расходами.

По словам Рубини, политики, Уолл-стрит и центральные банкиры долгое время утверждали, что инфляционное давление носит временный характер. Затем они повысили процентные ставки в попытке стабилизировать инфляцию и обеспечить “мягкую посадку” для экономики. Рубини отметил, что Великобритания была “на грани стагфляции и очень высокой инфляции”. Эксперты опасаются, что “приземление” может оказаться трудным.

Рубини был обеспокоен будущим еврозоны. Он сказал, что “сломалась” модель экономики Германии, которая долгое время зависела от дешевой российской энергии. Рубини также выразил беспокойство по поводу возможности победы Национального объединения на выборах во Франции в 2027 году. Это стало бы “началом конца Европы”.


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