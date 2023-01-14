США призывают Россию активизировать сотрудничество по зерновым сделкам

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил в пятницу, что в реализации меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН относительно нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не достигнуто никакого прогресса. По его словам, российские поставщики и производители по-прежнему испытывают трудности с доступом к портам и банкам из-за блокировки платежей и непомерно высоких страховых взносов.

Операции не успевают за высоким спросом на черноморское зерно. Томас-Гринфилд заявила, что преднамеренное замедление Россией инспекций привело к тому, что десятки людей ожидают отгрузки, а многие другие проходят инспекцию перед отгрузкой зерна. Она добавила: “Сегодня я прошу членов Совета присоединиться ко мне и призвать Россию немедленно активизировать сотрудничество”. По ее словам, задержка составляет 2,5 миллиона тонн зерна, которые все еще находятся на складах.

Представители России, Турции и Украины подписали соглашение по зерну 22 июля прошлого года, которое позволяет экспортировать украинское продовольствие, удобрения и зерно по Черному морю в три порта, включая Одессу. Хотя срок действия договора закончился 18 ноября, он был продлен еще на 120 дней при отсутствии возражений. Эта сделка была частью общего пакета, который также включал разблокирование экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва заявила, что это соглашение не имело юридической силы. ООН также заверила, что ограничения будут сняты.