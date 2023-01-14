Свитер, наброшенный на плечи: как сделать эту простую деталь изюминкой образа – идеи с фото на все случаи жизни

Есть множество различных способов модно и стильно носить свитер. Один из таких способов – просто накинуть его на плечи. Это поможет добавить нотку изысканности нарядам за счет наслоения цветов и материалов. Свитер на плечах снова в моде. Эта деталь поможет добавить образу особую изюминку.

Вот несколько интересных и стильных идей, которые помогут выглядеть эффектно.

Простой классический образ

Чтобы выглядеть эффектно, стоит выбирать джемпер большого размера толстой вязки. Это поможет добавить наряду некоторую интересную текстуру.

Чтобы создать классический образ, нужно сложить воротник и накинуть свитер изнаночной стороной наружу. Отрегулировать его так, чтобы плечевые швы немного выходили за линию ключицы.

Затем аккуратно завязать свитер на груди и выровнять рукава.

Многослойные свитера в стиле колор-блок

Еще один способ накинуть свитер на плечи – надеть под него еще один джемпер. В таком случае получится своего рода эффект шарфа.

Можно смело смешивать различные текстуры и цвета, чтобы получить просто превосходный результат. Интересно будет смотреться толстый объемный свитер снизу и более легкий и тонкий сверху.

Колор-блок станет модным заявлением, которое придаст образу нотку гламура.

Поверх пиджака

Это еще один достаточно интересный способ ношения свитера на плечах. Для этого нужно просто сочетать его с блейзером.

Можно завязать свитер прямо, по диагонали, на шее, оставить открытым. В итоге образ получится несколько бунтарским.

С рубашкой на пуговицах

Это еще один интересный вариант ношения свитера на плечах. Нужно просто надеть рубашку с джинсами, а поверх набросить джемпер.

Интересно будет смотреться укороченная рубашка, также ее можно немного расстегнуть. Это поможет сделать образ более раскрепощенным.

Сочетание цветов

Это достаточно интересный вариант, который поможет сделать максимально привлекательным образ.

Например, очень красиво будет сочетаться мятно-зеленый свитер вместе с более светлой мятно-зеленой одеждой. В итоге получится свежий и стильный образ.

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Вместо того чтобы завязывать рукава, можно их просто заправить за руки. Это выглядит мило и свежо.

Полосатый свитер

Это базовая вещь в совершенно любом гардеробе. Чтобы разнообразить свой внешний вид, можно просто накинуть свитер на плечи.

Можно дополнить создаваемый образ блейзером, строгими брюками и структурированной сумкой. Свитер помогает добавить новую текстуру и узор наряду, а также привлечет к себе внимание.

Также можно сочетать блейзер вместе с футболкой и джинсами.

Тотальный черный

Черный цвет на протяжении длительного времени считается очень модным. Однако важно сделать так, чтобы прослеживался определенный контраст. Например, интересно будет смотреться свитер, повязанный поверх блейзера. Это создаст интересный контраст текстур.

Также очень важное значение имеет сочетание различных оттенков черного. Это поможет добавить создаваемому образу некоторую роскошь.

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С мешковатыми брюками и укороченным топом

Одним из самых любимых вариантов одежды для многих стильных девушек являются свободные мешковатые штаны и укороченный топ.

Все это красиво можно дополнить при помощи стильного свитера. Однако нужно правильно его подобрать. Если на улице достаточно жарко, то стоит отдавать предпочтение тонкому пуловеру, чтобы чувствовать себя максимально комфортно и уютно.

Струящийся свитер поможет красиво дополнить мешковатость брюк. Также можно сыграть на контрасте различных цветов.

С платьем

Это еще один модный и современный способ носить свитер на плечах. Для придания женственности образу можно сочетать его с платьем.

Свитер на плечах будет выполнять своего рода функцию шарфа и придавать дополнительный объем и привлекательность. Дополнить все это можно модной курткой или пальто и ботинками.

Свитер с анималистичным принтом

Вещи с анималистичным принтом просто незаменимы в гардеробе каждой современной девушки.

Если смелость такого узора кажется несколько ошеломляющей, то стоит попробовать просто повязать джемпер на плечах с таким рисунком.

Поскольку животный принт является модным и ярким заявлением, нужно, чтобы остальная часть наряда была максимально простой.

Например, отлично смотрится животный узор вместе с черной футболкой, заправленной в джинсы.

Спортивный стиль

Можно красиво стилизовать свитер, придав ему более интересный спортивный и деловой вид. Этот образ достаточно простой и вместе с тем утонченный во всех отношениях.

Можно надеть красивый топ с джинсами, повязать сверху свитер и дополнить все это кроссовками. Это идеальный вариант для повседневной носки.

С шортами

Отлично смотрится сочетание шорт и свитера на плечах. Можно оставить джемпер свободно висеть или же завязать его. В любом случае это будет выглядеть красиво.

Толстовка

Можно не только свитер носить на плечах, но и толстовку. Это намного лучше, чем просто завязывать ее на талии.

Нужно просто накинуть толстовку на плечи, завязать рукава по диагонали. Затем заправить концы каждого рукава в получившийся узел и все хорошо расправить, чтобы не было складок.