Пирсинг ногтей и стильные надписи: особенности и самые свежие новинки нейл-арта на весну 2023

В 2022 году было множество различных достаточно интересных дизайнов нейл-арта, заслуживающих внимания. Это были матовые хромированные, бархатные ногти. Эти тренды все еще остаются актуальными.

Уже наступил 2023 год, и весной в тренде будет множество различных стильных и эффектных дизайнов маникюра, которые точно стоит попробовать.

Мы сможем увидеть множество сдержанных стилей ногтей, однако, это совершенно не значит, что они будут скучными. В тренде будет более элегантный и естественный маникюр, дополненный тонким дизайном ногтей. В моде минимализм в самом лучшем его проявлении.

Простой однотонный нейл-арт с небольшими акцентами, в частности, такими как пирсинг, матовая отделка или френч в тонах металлик станет отличным решением для всех тех, кто хочет сделать маникюр с изюминкой.

Также будет много различных трендов для максималистов. Это может быть многомерный дизайн, а также различного рода контрастные отделки. Вот несколько самых интересных и оригинальных вариантов маникюра на весну 2023 года.

Хромированные ногти

В 2023 году снова в тренде будет хромированная отделка, прослеживающаяся во всех видах дизайна маникюра.

Тонкое мерцание поможет значительно улучшить и разнообразить совершенно любой цветной маникюр. В основном эта тенденция коснется классических оттенков лака, однако, можно сочетать хромированный эффект и с более интересными вариантами дизайна.

Металлический блеск

Серебристый и золотистый металлический блеск идеально подходит для праздничного сезона. Однако, согласно прогнозам экспертов в области нейл-арта, такой маникюр будет актуальным в течение всего года.

Это поможет добавить особую изюминку и сделать маникюр действительно выделяющимся.

Добавление текстуры

В 2023 году актуальным будет 3D дизайн, который поможет подчеркнуть красоту ногтей. Можно смело экспериментировать, так как есть множество различных способов быть в тренде.

Добавление страз или подвесок на ногти поможет придать им дополнительный объем. Можно также добавить несколько интересных и выпуклых текстур, например, таких как вид капли воды или же просто сделать все ослепительно ярким.

Французский маникюр

Френч на протяжении длительного времени пользуется огромной популярностью, однако, в 2023 году появится довольно интересная его вариация.

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Весной в тренде будет микро французский маникюр, то есть более тонкий акцент на кончиках пальцев.

Маникюр с декором

Такой нейл-арт будет в моде в 2023 году, однако, в несколько необычном исполнении. Это будет маникюр нейтрального цвета с добавлением пирсинга, подчеркивающего кончики пальцев.

Это могут быть свисающие стразы, золотые обручи, цветные шпильки и многое другое.

Контрастные текстуры

Новый год принесет нам много интересных контрастных текстур маникюра с матовой и мерцающей отделкой. Это могут быть блестящие матовые ногти с френчем на кончиках.

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Такой нейл-арт создан с применением различных цветов на матовой основе. Это может быть как тонкое мерцание, так и эффектный яркий блеск. Такая отделка поможет добавить текстуру и глубину маникюру, не прибегая к созданию слишком сложных рисунков.

Надписи

Весной 2023 года в тренде будут самые различные надписи на ногтях. Это своего рода способ публично выразить свои чувства.

Можно написать имя, инициалы или же любое слово, которое будет иметь символическое значение.

Блестящие ногти

Это еще одна модная тенденция, которая будет актуальной на протяжении всего года.

Блеск поможет добавить изюминку совершенно любому маникюру и сделать его более заметным.