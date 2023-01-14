И снова здравствуйте: Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт на съемках нового сезона “И просто так”

Слухи о том, что Джон Корбетт, исполнивший роль возлюбленного Кэрри Брэдшоу, появится в продолжении “Секса в большом городе” появились два года назад. Но не смотря на то, что тогда актер даже лично их подтвердил, в новой истории о Кэрри и ее подругах, получившей название “И просто так”, он, к большому сожалению фанатов, так не появился. Сейчас в Нью-Йорке идут съемки нового сезона. И создатели, наконец, раскрыли один из главных его сюрпризов.

В минувшую пятницу на официальном аккаунте сериала в соцсетях появились первые ( и такие долгожданные!) кадры с участием Корбетта. Она снимках он в образе Эйдана Шоу идет по городу, держа за руку Сару Джессику Паркер. Неужели любовная линия их героев будет иметь продолжение, гадают в комментариях.

Тсс. Никому не говори, — вместо этого сохраняет интригу подпись к фоторяду.

Ему вторит и сама Паркер, добавляя шутливое “Ш-ш-ш” под постом.

Напомним, герой Джона Корбетта, мебельных дел мастер Эйдан Шоу появился в третьем сезоне сериала “Секс в большом городе”. Красивый, обаятельный и талантливый, Эйдан некоторое время был возлюбленным Кэрри, но в конце концов, она ему изменила с Мистером Бигом. В второй части полнометражной версии сериала герои Корбетта и Паркер снова встречаются, но уже на восточном базаре в Абу-Даби. Кажется, что чувства между ними вспыхивают с новой силой, но дальше ностальгического поцелуя дело не идет. Кэрри возвращается к Мистеру Бигу в Нью-Йорк.

Я всегда знал, чем этим все закончится. Для меня Нью-Йорк – это пятый главный персонаж сериала. Кэрри должна была остаться с Нью-Йорком, а Мистер Биг – это и есть Нью-Йорк,– рассказал Джон Корбетт о финале картины.

Помимо полного метра, Джон Корбетт суммарно снялся всего в 22 эпизодах сериала, и вот теперь станет одним из героев продолжения.