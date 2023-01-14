В Ленобласти местного жителя заподозрили в убийстве сына
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Жителя Ленинградской области подозревают в убийстве двухлетнего ребенка, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба Следственного комитета России.
Возбуждено уголовное дело по факту «Убийство малолетнего» после того, как в больнице было обнаружено тело ребенка 2020 года рождения с ножевыми ранениями, говорится в релизе, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, к убийству причастен отец ребенка. Мужчина был доставлен в больницу, так как нанес ножевые ранения и себе. Сейчас он в реанимации.
На место трагедии незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет