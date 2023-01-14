В Ленобласти местного жителя заподозрили в убийстве сына

Жителя Ленинградской области подозревают в убийстве двухлетнего ребенка, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по факту «Убийство малолетнего» после того, как в больнице было обнаружено тело ребенка 2020 года рождения с ножевыми ранениями, говорится в релизе, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, к убийству причастен отец ребенка. Мужчина был доставлен в больницу, так как нанес ножевые ранения и себе. Сейчас он в реанимации.

На место трагедии незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

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