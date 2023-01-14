 

В Ленобласти местного жителя заподозрили в убийстве сына

14.01.2023, 14:17, Новости дня
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Жителя Ленинградской области подозревают в убийстве двухлетнего ребенка, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по факту «Убийство малолетнего» после того, как в больнице было обнаружено тело ребенка 2020 года рождения с ножевыми ранениями, говорится в релизе, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, к убийству причастен отец ребенка. Мужчина был доставлен в больницу, так как нанес ножевые ранения и себе. Сейчас он в реанимации.

На место трагедии незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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