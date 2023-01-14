Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам в Соледаре

Украинские войска наносили удары фосфорными боеприпасами по гумконвоям с беженцами в Соледаре, рассказали очевидцы.

По словам очевидцев, ВСУ били по гумконвоям с беженцами фосфорными боеприпасами, передает РИА «Новости».

Ранее военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин рассказал, что украинские военные в боях в Соледаре и Артемовске применяли химическое оружие, в том числе гранаты иностранного производства. Эксперт рассказал, что были случаи, когда от химоружия пострадали бойцы ЧВК «Вагнер». По словам Гагина, их госпитализировали с отеком легких и ожогами дыхательных путей.

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