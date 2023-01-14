«Германия так и не протрезвела» – в Польше раскритиковали призыв СДПГ к переговорам с Путиным

Польское издание wPolityce с негодованием восприняло инициативу немецких социал-демократов, призвавших к переговорам с Владимиром Путиным для завершения украинского конфликта. Очевидно, что, несмотря на всю критику, в Германии по-прежнему уверены, что создать европейскую структуру безопасности без РФ невозможно, констатирует автор статьи.



АР

«Германия до сих пор не протрезвела?! СДПГ защищает переговоры Шольца с Путиным!..» — негодует wPolityce. Портал рассказывает, что в бундестаге СДПГ продолжает делать ставку на дипломатические инициативы с целью достижения мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Мы знаем: войны обычно не заканчиваются на поле боя. Поэтому переговоры между канцлером Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным правильны и необходимы… Даже если по понятным причинам доверия к нынешнему российскому руководству больше нет, дипломатические переговоры всё равно должны быть возможны… там, где это возможно, надо прибегать к дипломатическим инициативам… Мы должны и далее продолжать предпринимать любые попытки, чтобы убедить Россию отступить…» — цитирует документ СДПГ wPolityce.

Портал обращает внимание на то, что девятистраничный документ под названием «Социал-демократическая международная политика в меняющиеся времена» указывает, что переговоры с Россией уже увенчались успехом по некоторым, хотя и не таким существенным, но всё же важным вопросам, таким как экспорт зерна через Чёрное море. Следовательно, ничего не мешает провести очередные переговоры уже по военным вопросам.

Такой подход немецкой партии нисколько не близок украинским властям. Они скептически относятся к дипломатическим инициативам и не видят никакого смысла в любых переговорах с Россией до тех пор, пока та не выведет свои войска, в том числе из Крыма.

Однако невзирая на это авторы документа ставят себе целью «в долгосрочной перспективе» восстановить доверие к РФ именно при помощи дипломатических мер и «политики малых шагов». Впрочем, политический курс СДПГ в отношении РФ ещё до начала украинского конфликта подвергался резкой критике, подчёркивает портал.

В предвыборной программе СДПГ на 2021 год по-прежнему виднеется фраза: «мир в Европе не может существовать против России, а только вместе с Россией». Сегодня партия, хотя и признаёт свои ошибки, но она по-прежнему считает Россию крупнейшей страной на европейском континенте со значительной военной мощью. Она понимает, что в долгосрочной перспективе при построении европейской архитектуры безопасности Россию нужно обязательно принимать во внимание.

Замминистра иностранных дел Украины, бывший посол в Берлине Андрей Мельник не оставил немецкую инициативу без внимания. «Войны почти всегда решаются на поле боя. Германия должна хорошо об этом знать», — написал он в Twitter.