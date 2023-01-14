 

Мнение: Печать Медведева

14.01.2023, 14:05, Разное
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, оказывается, поздравил с днем российской печати… Правда, не пойму,  кого поздравил. Хотя и написал, что имеет в виду журналистов.

Дословно: «Слова искренней благодарности тем журналистам, которые работают в зоне специальной военной операции. То, что вы делаете, исключительно важно для нашего государства и общества, для каждого из нас. Вы рассказываете правду о войне и подвиге. О наших воинах, сражающихся с врагом. О добровольцах, которые помогают армии. О наших людях, живущих в труднейших военных условиях. Правду, которую видите своими глазами. Правду, ради которой рискуете жизнью и здоровьем».


Отсюда.

Но Медведев, похоже, забыл, что нет никакой войны, есть спецоперация. А для тех, кто спецоперацию называет войной, есть статья УК за дискредитацию армии…

Кроме того, рассказывать правду о том, что происходит в зоне спецоперации запрещает приказ ФСБ от 04.11.2022 № 547 «Об утверждении Перечня сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации».

В общем, не пойму, кого имел в виду Дмитрий Медведев, поздравляя с днем российской печати. Людей с печатями?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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