Мнение: Дело врачей и убеждения музыкантов

На Ленте вышла статья про знаменитое Дело врачей в 1953 — когда советских врачей массово обвинили в убийствах пациентов, которыми те якобы занимались по приказу английской и американской разведок (ссылка). Не испытывая ни малейших симпатий к «американо-английским поджигателям войны», я всё же не верю, что наши хищные партнёры могли вредить СССР именно таким образом — вербуя врачей через еврейскую благотворительную организацию и заставляя их травить крупных партийных деятелей. Опыт показывает, что инфильтрация вражеских агентов выглядит совершенно иначе.

Врачам повезло. Дело не успели довести до приговоров, так как Сталин умер. Врачи, проведя несколько месяцев в тюрьмах, вышли на свободу — во время допросов скончалась только часть докторов. Разумеется, после смерти вождя абсурдные обвинения были с врачей сняты. Некоторые «вредители» прожили долгую жизнь и оставили подробные воспоминания о пережитом.

Дело врачей ставит современных сталинистов перед неприятной дилеммой. Они могут или признать, что Сталин репрессировал очевидно невиновных людей, или сделать вид, что верят в конспирологические теории про еврейскую мафию отравителей. В последнем случае, кстати, им придётся включить в число врагов народа и своего любимца Лаврентия Берия (ссылка).

Если у кого-то из левой публики есть красивое оправдание Дела врачей, я бы хотел его увидеть — на первый взгляд кажется, что защитить тут Сталина практически невозможно. Сходу я нашёл только одну реплику известного сталиниста по этому поводу, да и ту с комментариями недоброжелателя, так как оригинал своего видео сталинист скрыл. Там защитник Сталина выражается так (смотреть с 14:50):

Врачи — это персонажи всегда мутные. Их всю историю используют для убийства неугодных граждан… Используют ли врачей для ликвидации политических деятелей? Безусловно используют. Почему нет-то? Не надо думать о людях хорошо. Люди — такие мрази, что в самых страшных фантазиях не представить, что они делают в реальных этих самых…

Не очень убедительно звучит, но, может быть, у кого-то найдётся и более складная апологетика вождя.

Теперь, чтобы закрыть вчерашнюю тему, пара дополнительных фактов по истории с господином Гребенщиковым. В комментариях его оправдывали примерно так: действиями России на Украине рокер возмущён, а про военные операции Израиля музыкант ничего не говорил, но уж если бы сказал, то тоже наверняка осудил бы израильтян (ссылка).

В реальной жизни, разумеется, российская интеллигенция поддерживает «израильскую военщину» двумя руками. Цитирую украинское СМИ (ссылка):

[В мае 2021] в Киеве прошел концерт, организованный еврейской общиной «Хабад Любавич», в поддержку Израиля и мира на Ближнем Востоке. Известно, что в мероприятии по видеосвязи приняли участие в том числе Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков…

…В последние дни палестино-израильский конфликт обострился, страны обменялись тысячами ракетных ударов, счет погибшим пошел на сотни. Большинство государств осудили действия Израиля, призвав мировое сообщество во главе с ООН принять меры.

Об этом написали и пользователи сети, посмотревшие концерт еврейской общины с участием Макаревича и Гребенщикова. Люди считают, что исполнители таким образом поддержали действия Израиля в военных действиях против Палестины.

Второе. Про Украину, которая вероломно напала на Ирак, хотя тот никак ей не угрожал. Некоторые, оказывается, даже не в курсе, так что я расскажу об этой странице украинской истории немного подробнее.

В 2003 году США вторглись в Ирак под предлогом борьбы с оружием массового поражения. То самое знаменитое фото Колина Пауэлла из Совбеза ООН, на котором он трясёт пробиркой с муляжом спор сибирской язвы, было сделано как раз за месяц до начала войны. Забегая вперёд — в итоге господин Пауэлл признался, что демонстрировал фальшивку, при этом оружия массового поражения в разбомбленном Ираке так и не нашли.

В том же 2003 Украина решила сделать американцам приятно и направила в Ирак оккупационные войска. Украинских войск было немного, однако, в боевых действиях они участвовали — кого-то убивали, сами тоже несли потери (ссылка). Этого оказалось достаточно, чтобы заслужить благодарность от госсекретаря США Кондолизы Райс. В 2005 году Украина начала уходить из Ирака, оставив там, впрочем, инструкторов и советников ещё на несколько лет.

За время американской оккупации в Ираке погибли, по данным разных источников, как минимум несколько сотен тысяч человек — преимущественно, гражданские лица. После вывода войск американской коалиции в Ираке началась кровопролитная гражданская война, которая породила запрещённое в России ИГИЛ.