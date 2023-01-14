 

Состояние госпитализированного с поражением легких Михалкова изменилось

14.01.2023, 13:50, Разное
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Вся страна молится за выздоровление Никиты Михалкова. Стало известно, что состояние режиссера, попавшего в реанимацию с полисегментарной пневмонией, улучшилось.

Источник, близкий к окружению кинодеятеля, рассказал, что угрозы жизни больше нет, и Михалкова лечат. Скоро режиссера должны перевести из реанимации обратно в обычную палату. По данным URA.ru, лечение проходит в плановом порядке.

Стоит отметить, что представители режиссера заявляли о диагностировании обычный грипп. При этом российская пресса СМИ, ссылаясь на источники, писали о наличии у него полисегментарной пневмонии.

Ранее состояние Михалкова ухудшалось, из-за чего он был переведен в отделение реанимации. Спустя время режиссер сам рассказал о своем состоянии, заявив, что остается в больнице и проходит необходимое лечение.

Ранее стало известно о смерти композитора и близкого друга Никиты Михалкова Эдуард Артемьев. Михалков почтил его память в своем телеграм-канале и заявил, что испытывает “избыток сердца” в связи с его смертью. Композитору было 85 лет. Он сочинил произведения для картин Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Карена Шахназарова, а также Андрея Кончаловского.


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