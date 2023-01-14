 

Мнение: Война – дело немолодых

14.01.2023, 13:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Френд Семен в ФБ хорошо подмечает:

“Глядя репортажи с театра военных действий, сразу замечаешь разницу с кинохроникой, фотоснимками и рисунками прежних войн.
А именно – существенная и даже бОльшая доля зрелых и даже пожилых солдат по обе стороны фронта.
Увы, так и выглядит массовая война двух стран, прошедших демографический переход, – первая в истории человечества война 40-50 летних рядовых” (Семен Коган).

Действительно, это так. И в частности, именно поэтому мы “не можем повторить” – так как российская армия в любом случае никак не сможет соответствовать той же РККА 1941-45 гг. Тогда само по себе население было значительно моложе. Сейчас неизбежный лозунг “Вперед, старпёры!” определяет всё, и ничего с этим не поделаешь.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12.20 / Собянин пообещал московским пенсионерам бесплатные билеты на «американские горки»

13.10.22 / Поздравили – Личное мнение

29.10.22 / Популярная 20 лет назад прическа снова в моде: несколько вариантов зигзагообразного пробора

25.09.20 / Мнение: Интернет породил поколение «снежинок»

23.12.22 / WSJ – Европе не хватает боеприпасов ни для себя, ни для Украины

17.05.21 / Аппаратный хакер привносит сетевой мультиплеер в оригинальный Game Boy

15.10.22 / Мнение: Волновая природа

31.01.22 / “Сейчас наша энергия направлена на дочь”: Алексей Чумаков объяснил, почему они с Юлией Ковальчук пока не планируют второго ребенка

19.10.22 / Фитнес дома тоже эффективен: базовые упражнения с гирями для отличной формы тела

16.12.21 / Скромная жизнь, свадьба с бородатым брюнетом и беременность: что стало с единственной дочкой Задорнова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика