Мнение: Война – дело немолодых

Френд Семен в ФБ хорошо подмечает:

“Глядя репортажи с театра военных действий, сразу замечаешь разницу с кинохроникой, фотоснимками и рисунками прежних войн.

А именно – существенная и даже бОльшая доля зрелых и даже пожилых солдат по обе стороны фронта.

Увы, так и выглядит массовая война двух стран, прошедших демографический переход, – первая в истории человечества война 40-50 летних рядовых” (Семен Коган).

Действительно, это так. И в частности, именно поэтому мы “не можем повторить” – так как российская армия в любом случае никак не сможет соответствовать той же РККА 1941-45 гг. Тогда само по себе население было значительно моложе. Сейчас неизбежный лозунг “Вперед, старпёры!” определяет всё, и ничего с этим не поделаешь.