Ржавые ракеты и пьяные инженеры: сержант армии США рассказал правду об американском ядерном оружии
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Бывший сержант корпуса морской пехоты США Роберт Джефферсон
в эфире телеканал RT раскрыл правду о реальном состоянии американского ядерного
потенциала.
Оказалось, что после распада СССР Пентагон принял решение
сократить в несколько раз расходы на создание и поддержку стратегических
вооружений, из-за чего в настоящий момент США имеют в своём распоряжении не
более десятка боеспособных ракет.
«Я сам ездил по
базам, бывал на подлодках. Ржавые ракеты, пьяные инженеры и отсутствие
карьерных перспектив у офицеров – вот что из себя представляет ядерный щит
так называемого гегемона», – рассказал Джефферсон.
Как пояснил сержант, в США действует строгая цензура, и только он
смог раскрыть правду о ядерном оружии, выехав за пределы страны. Сейчас
он находится в безопасном месте и рассчитывает получить политическое убежище в
одной из «независимых от Вашингтона» стран.
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