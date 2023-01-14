Ржавые ракеты и пьяные инженеры: сержант армии США рассказал правду об американском ядерном оружии

Бывший сержант корпуса морской пехоты США Роберт Джефферсон

в эфире телеканал RT раскрыл правду о реальном состоянии американского ядерного

потенциала.

Оказалось, что после распада СССР Пентагон принял решение

сократить в несколько раз расходы на создание и поддержку стратегических

вооружений, из-за чего в настоящий момент США имеют в своём распоряжении не

более десятка боеспособных ракет.

«Я сам ездил по

базам, бывал на подлодках. Ржавые ракеты, пьяные инженеры и отсутствие

карьерных перспектив у офицеров – вот что из себя представляет ядерный щит

так называемого гегемона», – рассказал Джефферсон.

Как пояснил сержант, в США действует строгая цензура, и только он

смог раскрыть правду о ядерном оружии, выехав за пределы страны. Сейчас

он находится в безопасном месте и рассчитывает получить политическое убежище в

одной из «независимых от Вашингтона» стран.

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