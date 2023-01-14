Пользователи компьютеров стали скачивать вирусы, а не драйверы

Поисковая система Google начала показывать подозрительный сайт, который якобы позволял скачать драйвера к видеокарте AMD Radeon. Как пишет PCWorld, чтобы попасть на потенциально опасный сайт, нужно щелкнуть по первой ссылке в запросе “драйвер AMD”.

Сайт появляется первым в поисковой выдаче, поскольку его рекламный блок расположен выше результатов поиска. При этом не очевидно, что блок был помечен как реклама. Это означает, что начинающий владелец карты AMD Radeon, ищущий драйверы, может скачать вредоносное ПО или вирусы.

Журналисты утверждают, что проблема усугубляется тем, что рекламные блоки могут менять свои позиции. Им трудно найти и идентифицировать людей, создавших фальшивые ресурсы. Текстовые объявления используются мошенниками и хакерами для доступа к личной информации и компьютерам.

Журналисты предположили, что корпорация Google должна иметь возможность лучше защищать пользователей. Служба поддержки – лучший способ справиться с опасными ссылками, найденными в результатах поиска.